屏東一名退役的楊姓士官長去年在網路媒體之臉書，張貼一張合成蔡英文總統與慈禧太后的照片，寫下「蔡皇萬歲萬萬歲」，與另名邱姓網友在留言區戰起來，遭到對方提告妨害名譽。屏東地院審結，依妨害名譽罪，處罰金5000元。緩刑2年。

判決書指出，楊姓男子為退役士官長，2020年10月間在網路媒體的臉書專業上，上傳合成蔡英文臉部的慈禧太后照片，寫下留言「蔡皇萬歲萬萬歲」等語，另名邱姓網友留言回覆，「楊XX，你的生殖器官，割掉了是嗎！怎麼這樣汙衊國家元首」，楊男則回應，「邱XX，很像好像放在你媽的老B裡，忘了拔出來？」等，讓邱男看了氣炸，訴請檢察官偵辦。

楊男在偵訊時坦承犯行，辯稱邱男先以話語挑釁刺激他，你來我往有時幾句話，才導致他不小心留言，但經檢察官實際勘驗該媒體臉書專頁，楊男與邱男的對話僅三句，楊男的說詞與事實不符，認定其已涉犯公然侮辱，將其起訴。

屏東地院法官認為，楊男與邱男在臉書貼文留言區對罵，顯見楊男情緒控制欠佳，考慮其坦承犯行，且於準備程序時當庭向邱男道歉，稱其不該在臉書上與邱男對罵，願意接受法院審判，誠心對方道歉，以後可以交個朋友云云。

邱男也表示願意與楊男和解，若楊男賠償後就撤回告訴等，法官認為楊男已知悔改，並適當彌補犯行所生的損害，審酌其為退役士官長，月領4萬1終身俸等，依公然侮辱罪，處罰金5000元，如易服勞役，以新台幣1000元折算一日。緩刑2年。可上訴。