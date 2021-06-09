網路上罵人「五毛」，構成妨害名譽嗎？4年前曾有PTT鄉民留言罵人「支那五毛」，北檢檢察官認為罪嫌不足，予以不起訴；但隨著時代演變，檢察官見解也有改變，陳姓男子今年3月因在臉書留言批網友「五毛」，台北地檢署首度認定「五毛」是指被中共收買發表言論之人，有損害名譽之嫌，依公然侮辱罪起訴陳男。

「五毛」是時下很夯的網路用語，用來諷刺受雇於大陸發表對大陸有利言論的「網路評論員」，也有人稱「網路水軍」。據指出，大陸官方檔案中曾提到，2004年10月開始，中共湖南省長沙市委宣傳部的網評員每月底薪600元，每帖按5角錢加薪，這個說法被普遍認為是「五毛」一詞的由來。

2017年2月，PTT上鄉民因在網上論戰，有網友不滿有人多次發表擁護大陸的言論，以「支那哥」、「支那五毛」及「被五毛頭頭叫回去夾卵蛋」等用詞回文，挨告妨害名譽。

當時北檢檢察官認為，網友言論屬政治立場表達，屬可受公評事項，有免責事由，且網友是針對帳號回文，沒有指名道姓，難認有妨害名譽之嫌，不起訴PO文「支那五毛」的網友，網友還將不起訴處分書上傳PTT，指經檢察官認證「五毛」一詞不構成妨害名譽。

不過，北檢日前偵結一件「五毛」妨害名譽案件，首度認定「五毛」一詞有損害他人名譽，依法起訴。

檢方起訴指出，今年3月9日，陳姓男子在臉書上觀覽某網友發表「以前民進黨台北市主委忽然消失市議會及市黨部，那事件才勁爆哩！原本拋妻棄子，和女醫師結婚去了！」文章後，即在文章上方回文：「你在講什麼？五毛」。

該名網友提告，檢察官認為「五毛」一詞，是指受中共收買而為中共發表有利言論之人士，足以損害該網友名譽，構成公然侮辱罪，依法起訴。

(中時 )