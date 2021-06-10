高雄陳姓酒店妹結識吳姓男客，藉故交往後頻頻索討禮物、金錢又避不見面，吳男在臉書私密社團公開陳女惡行、提醒他人不要受騙，反遭陳女控告妨害名譽及恐嚇。高雄地檢署認為，陳男所言是「經驗分享」，意在提醒他人小心酒店攬客手法，要求還錢也無恐嚇惡意，處分不起訴。

41歲的吳男2020年3月在臉書社團「北中南副本大集合」公開陳女的姓氏、臉書帳號以及酒店藝名「寶兒」，強調兩人2017年在酒店認識並交往，聽信陳女經濟困難、仍在就學、低潮等理由每月援助房租、生活費、繳納酒駕罰款，後來陳女更以家人罹癌、出車禍為由向吳男借醫藥費及賠償金。

吳男氣憤表示，陳女時不時還會開口要名牌包、紅包，甚至還答應兩人可同居，沒想到最後竟然鬧失蹤，他不甘心受騙，才在臉書社團張貼陳女惡行，強調自己當初鬼迷心竅才會受騙，提醒他人別再上當。

吳男為了逼陳女出面，還私訊陳女臉書好友，要求她出面解決，不然提告詐欺就無法挽回。吳男還強調「還有其他方式應對，但禍不及家人 ...」。陳女見吳男臉書貼文及友人轉告私訊，也不爽反吿陳男誹謗、公然侮辱、恐嚇罪。

檢方認為，陳男臉書貼文只是經驗分享，讓其他人了解酒店攬客伎倆。至於「禍不及家人」一語只是表達陳女不積極處理、就找其家人協助之意，並無言明加害行為，也不構成恐嚇，全案處分不起訴。

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(中時 )