木木的全新造型充滿夏日繽紛感。（ADMIXX提供）

21歲木木（林葦妮）最近人氣爆棚，除了戲劇和廣告外，也跨足主持界主持《我愛偶像》G.O.F專輯簽唱會，PINK FUN的粉絲見面會等等，還有為男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》以學姊的身份站台及經驗分享，她說其實原本最想要當的是演員，自己也是國劇系的，但剛好機緣巧合有一些主持的機會也受到大家的肯定，表示自己很幸運也很喜歡在台上主持的感覺，會繼續努力加油呈現更好的表演給大家。

平時相當寵粉的她，每週四晚上10點都會在IG回粉絲的信跟粉絲聊天，每周二晚間10點也會固定跟師兄江宏傑直播，並開設《木中有人》節目跟粉絲互動，真實不做作的個性，廣受網友愛戴。最近台灣疫情較嚴重，貼心的木木也都會提醒大家，待在家最安全，盡量避免外出，保護好自己大家一起努力共同抗疫。

疫情爆發前，她受邀上網路節目《AD BUY金秀》，首次參加改造單元，木木表示平常個人穿搭偏向寬鬆，衣服也是暗色系比較中性風格，帥帥HIP HOP的感覺可以跳舞，並提到有時候工作時，製作單位會希望她可以穿得女生一點，或是希望可以展現身材，但是她的衣櫃完全沒有這類型的衣服，木木期許這次的改造可以穿的女人味一些，但是又可以有一點自己帥帥的感覺，在改造的同時木木也帶來一段饒舌表演，完全HOLD住全場，大家直接敲碗RAP專輯。

造型師小格老師分享織帶短背心會是今年非常重要的一個重點，背心下面有一點寬寬的織帶上面又有一點英文字母，就會是今年的一個流行穿搭重點，並且可以露出腰線是一個很好的設計感，小格表示夏天其實清爽非常重要，很多的女明星都選用全白的造型，木木的膚色就很適合全白，在穿搭造型上保留了平常木木帥帥的街頭感，所以選用了渲染色系袖子也有造型的襯衫，可以輕微的把領袖有點往後拉，不需要太過正式，就會有一種造型感，而鞋子的部分太空感也是今年持續流行的顏色跟元素。還表示牛仔會是一個很不錯的搭配，今年開始牛仔單品在市場上異軍突起，如果帶有一些渲染跟服裝上面的結構，渲染色也常令人誤會跟膚色不搭，所以其實是需要好好的把彩妝的部分做調整。