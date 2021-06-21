台北市長柯文哲日前爆料，民進黨立委高嘉瑜幫小禾馨診所喬疫苗，禾馨醫療營運長林思宏出面強調，絕無關說，並公布與衛生局人員的對話紀錄；北市衛生局長黃世傑怒嗆，「我們會還原，講難聽一點，根本得寸進尺」；北市議員戴錫欽追問，得寸進尺是在指誰？黃世傑說，感覺過程中一直在要一直在要，得寸進尺比較像在講高嘉瑜。

柯文哲今赴議會備詢，戴錫欽問到，爆料高嘉瑜的名字是在幫他還是害他？還是跟他唱雙簧？對此，柯文哲說，他那個有完整版，後來想想這個逃不掉，政風給的雖然是摘要，但完整報告中就會有名字。

此外，戴錫欽也追問黃世傑，得寸進尺是在講小禾馨診所嗎？黃世傑說，「感覺上這個過程一直在要一直在要」，戴錫欽打岔問，那得寸進尺是在說高嘉瑜還是小禾馨？黃說，比較像高嘉瑜，感覺上是這樣，一開始他告訴我說醫護人員，後來又說房務員、清潔員什麼人員這樣，後來聯絡上就一直要。