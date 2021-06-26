台東嘉玲連續15天報到；因應北農染疫風波，台東縣府宣布台東果菜、中央、肉品及漁市場工作人員，提前至27日起施打疫苗，預計施打人數200人，其他零售市場陸續造冊中；市場人員開心表示，能施打就多一分保障。此外，針對中央25日規定殘劑開放，縣長饒慶鈴表示，由於採預約制能精準控制疫苗使用量，因此少有殘劑。

果菜市場陳姓貨運司機表示，有打就是多一分保障，讓自己和家人都能安心！他強調，在北農爆發染疫事件後，人心惶惶，若能夠提前施打疫苗，可以保護自己和家人，在工作期間也比較不會擔心。果菜市場何姓拍賣員說，市場內進出人員來自各地，人數眾多，染疫風險高，又無法不接觸，感謝縣府能超前部署提早打疫苗。

日前縣府經與中央農委會視訊會議後，核定7月1日果菜市場工作人員施打疫苗，並已指示強化進出果菜市場進出防疫管制；縣長饒慶鈴認為只有單一市場施打恐怕不夠，決議擴大列入其他市場，包含果菜、中央、肉品及、富岡及成功漁市場第一線工作人員將安排於27日施打，其他鄉鎮零售市場也持續造冊，待中央撥補新一批疫苗後將盡快公告。

針對中央規定當日預約接種對象施打後若還有剩餘，可供18歲以上成人預約候補接種；因此不少台東民眾詢問是否有疫苗殘劑可供預約，饒慶鈴說明，因台東採取預約制，在疫苗劑量控制上，相對能精準控制疫苗使用量，目前沒有殘劑的問題，但未來若有，將會開放有需求民眾預約接種。