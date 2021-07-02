台中市議員羅廷瑋表示，新一批莫德納疫苗撥配台中市，婦產科合約院所開打，但很多孕婦抱怨許多診所表示，「疫苗沒了」根本預約不到疫苗。（盧金足攝）

中央宣布開放孕婦接種莫德納疫苗，但是很多民眾卻抱怨，許多診所表示，「疫苗沒了」根本預約不到疫苗，不知道何時可以再預約，非常的不便民。

「預約打疫苗，電話打爆了，卻沒有疫苗，真的傻眼！」市議員羅廷瑋指出，接到很多孕婦與網友反應，政府宣稱孕婦可以開始施打莫德納疫苗，但是劑量不足，根本預約不到。

甚至有些醫療院所沒有公布預約時間，孕婦不知道何時可以預約，還要一直守在電腦前盯緊開放時間，很花時間。羅廷瑋直言，疫苗亂象的源頭就是疫苗不足，先前政府採購疫苗無法到貨，連民間企業和慈善團體，包括鴻海、台積電和慈濟都要捐贈疫苗，之前也因為各種因素延宕。

他憂心，台灣現在全球防疫排名從四月的第4名迅速滑落到六月倒數名次，抨擊中央政府難辭其咎，拜託中央指揮中心將目前已到貨的莫德納疫苗再次縮減流程，趕緊將疫苗分配到各縣市政府。

疫情時刻救人如救火一刻都不能耽擱，羅廷瑋強調，尤其孕婦施打疫苗極為重要，平時倡導多生孩子的觀念，政府應該更努力當孕婦的後盾，此時施打疫苗更是一劑救兩命。