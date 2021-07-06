中央疫苗預約系統上路 陳宗彥最新說明｜2021.07.06

隨著疫苗陸續到貨，將進入大規模接種階段，指揮中心指揮官陳時中昨（5）日表示，由行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約系統即將上路，初步規畫在金門、連江、澎湖3個離島先試辦。今上午全國防疫會議針對相關細節進行討論，並由唐鳳親自於記者會說明。

陳宗彥表示，部份地區仍有群聚的現象，要請各地方注意，也要注意Delta變異株狀況，針對雙北，台北出現市場大規模群聚，也要求相關單位加強防疫，並在周邊設置篩檢站。至於疫苗預約系統，陳宗彥說，目前規畫開放到第九類（18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者）、第十類（50到64歲成年人）開始實施。

唐鳳親自說明疫苗登記預約系統。（圖／中時新聞網直播畫面）

唐鳳指出，只要到預約平台，輸入身分證或居留證號碼、健保卡號、手機、希望接種的行政區，以及希望接種的疫苗種類，若符合年齡及資格條件，且希望接種的疫苗數量足夠，就會收到提醒預約接種簡訊，收到通知後可至1922.gov.tw網站或健保快易通，或持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段。

目前金門、連江、澎湖3個離島先試辦，至於本島何時開始實施，陳宗彥說明，等疫苗抵達台灣，計算數量後，若足以提供第九類、第十類施打後，才會開放。

陳時中昨表示，基本方案已由唐鳳陸續和21個縣市主管或縣市長開會，由於需要行政人員協助，將安排教育訓練，而金門、連江和澎湖3處地方規模較小，可在醫院登記試辦。至於預約是否會分年紀優先順序，或比照口罩實名制以身分證分流，陳時中表示，將先試辦意願登記，施打順序前10類沒有變，但有些細節會滾動式檢討。