台北市環南市場今PCR檢測結果出爐，共41人確診，台北市長柯文哲今在防疫記者會上宣布，環南、濱江、萬大批發市場會設置管制點，7月7日以後，必須持有7月1日以後PCR陰性證明才能進場；7月15日以後則要持有打疫苗14天後的證明才可進場。

柯文哲說，市場管制短期會用紙本，之後才會走向E化管理，且戰且走，柯解釋，環南市場比較接近零售市場，比照一般市場管理，至於是否要更嚴格，柯文哲說，要想看看，如果北市市場全部都要持有PCR陰性證明才能進場很難，不過，一旦發現有感染，會全面普篩，打疫苗順序可能會往前提。

另外，被問到北市府沒有在批發市場設立快篩站，才會造成市場的群聚感染，柯文哲說，市政府沒有在果菜市場設快篩站，但剝皮寮有設，沒想到無症狀黑數很多。

柯文哲無奈指出，台灣是民主國家，要求要篩檢，還是很多人不出來，但我們沒有公權力強制篩檢，就算設篩檢站，也沒有國家公權力強迫篩檢；北市副市長黃珊珊說，環南市場6月初就有設快篩站，都有跟幾大公司和環南市場要求快篩，過程都有聯繫，當時疫情時沒那麼嚴重，沒有全部都出來，都要請他們把人帶出來，但當時公司沒有認真做這件事。