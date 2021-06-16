資深男星長青以《鳥來伯與十三姨》中的香腸伯一角，為台灣觀眾所熟知，近年他淡出螢光幕，16日驚傳逝世消息，和他有好交情的「鳥來嬤」吳敏得知噩耗，也相當錯愕。

據《聯合報》報導，吳敏和長青相識超過30年，兩人都住在台中，這些年會一起到豐原做商演，並透露長青多年前做了心臟手術後，已經戒酒，也很注重身體保養，今年過年前2人才見過面，當時長青看起來都好好的，讓吳敏驚訝表示：「不知道為什麼會這麼突然？」之後會再打電話關心家屬。

長青女兒在臉書發文證實父親逝世，據悉長青已住院一段時間，過去曾因心臟病開刀，還在手術時一度心跳停止，在鬼門關前走一回，相當驚險，沒想到如今再聽到他的消息竟是噩耗，震驚演藝圈。

長青本名吳新三，出道近60年，曾演出《傻女婿》裡的「水蛙土」暴紅，代表作還有《鳥來伯與十三姨》裡的「香腸伯」、綜藝節目《天天開心》等。2006年62歲時梅開二度，娶小31歲的嫩妻鍾淑雅，64歲老來得女，現在已經讀小學六年級。