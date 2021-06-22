64歲張晨光日前上直播賣酒，卻遭酸民留言猛嗆不好好拍戲竟來賣酒，還有人批評他「缺錢嗎」、「晚節不保」，讓張晨光一時情緒激動在鏡頭前落淚，引來其他網友不捨安慰。昨(21日)張晨光一掃低落心情，自曝遇到「失散15年的兒子」，原來他過去和佟大為演過父子，兩人似乎又要有新合作讓粉絲很期待。

張晨光近年將工作重心轉往大陸，在當地人氣超旺開設抖音和微博帳號，引來不少廣告商邀約，然而近日他上直播賣貨，卻遭沒禮貌酸民諷刺。對此，張晨光事後受訪說：「我以前也是流量小生，但我不是流量小生變流浪老人，每個人都有生財管道，有好的平台又有好的團隊，為什麼不做」。

張晨光分享和佟大為合影。（圖／翻攝自張晨光微博）

張晨光更強調，至於演戲工作，自己挑的戲都有質量，「不同的戲，我都可以演出不同感受，這就是我的能量」，不明白上直播賣貨犯了什麼錯。演藝圈好友陳美鳳則曬出昔日合影為他打氣，寇乃馨也呼籲明星帶貨不用沮喪跟害羞，「賣東西不丟臉，東西很好，賣不好才丟臉」。

佟大為暗示和張晨光將有新合作。（圖／翻攝自佟大為微博）

而上直播落淚消息瘋傳後，張晨光昨首度打破沉默，寫下：「『奮鬥』了十五年，今晚終於碰到了失散十五年的兒子，又多了個女兒，太幸福了！」，並分享和佟大為、白百何合照，原來15年前他與佟大為曾在《奮鬥》中演出父子，佟大為也說：「補一張父親節回憶殺，猜猜這次我們倆演什麼？」，網友回應：「老師您的戲我從小就看過很多，陪伴我長大，不要在意那些鍵盤俠，他們只是現實中的失敗者」、「希望你天天開心哦，老師今天又年輕了」、「張晨光老師演佟大為的岳父對嗎」，佟大為則親回：「怎麼知道的」，暗示兩人將有新合作。

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