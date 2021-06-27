岳庭在普吉島經營民宿，常被虧防疫生活如度假。（岳庭提供）

岳庭在普吉島經營民宿，老公小孩防疫生活不忘游泳戲水。（岳庭提供）

張亞莉（上排左）、岳庭、李蕙瑛（下）3人分別在台灣、普吉島、美國一起直播聊防疫經驗。（翻攝臉書）

李蕙瑛在美國外出時的裝扮。（摘自臉書）

客家電視台主人張亞莉27日邀請目前定居美國華盛頓州的八點檔女星李蕙瑛，與泰國普吉島的岳庭兩個好友一起越洋直播，暢聊國外封城防疫生活經驗。許久不見的李蕙瑛以一頭金髮見人，她透露自己其實不喜歡「金毛」，但去年美國爆發疫情時，許多美國人非常仇視亞洲人，覺得黑髮等同中國人，她從新聞中看到很多亞洲人被人從背後突襲攻擊，因此非常害怕，後來靈光一閃，「金髮」就成了她自我保護的髮色！

李蕙瑛說，當時她每當頂著原本的膚色髮色出門採買時，恐懼緊張的警報器就會響起，很害怕無法再回家看到兩個兒子。因此她決定變換造型，一開始走蒙面「阿拉伯婦女」路線，把自己全身包起來，發現連衣裙實在太長，不僅差點踩到摔死，還被路人取笑，後來決定把頭髮染金色、再戴上口罩、護目鏡，結果這招真的很不錯，金髮造型就一直留到現在。

已經有一年多防疫經驗的她，一個多月前已打完兩劑輝瑞疫苗，但至今只要回想或講到去年見到停在紐約醫院後門的是等著載運染疫身亡者遺體的超大冷凍車，還會害怕發抖，「我這輩子沒見過那麼大的卡車，大概是台灣卡車的4、5倍大，就像變形金剛一樣」！她以過來人經驗表示，現在的台灣已經比當時的美國好很多，起碼現在的我們是有疫苗可以等得到的狀況。這一年多，她從極度惶恐不安到生活步入軌道，也把過去經常拿來自我勉勵的話「沒有白受的苦」，拿來鼓勵現在正在受苦的台灣人，要保持樂觀、正向防疫。

至於和老公定居普吉島經營民宿多年的岳庭，前幾天終於排到施打疫苗，她說自己打的是AZ，原本很擔心打完後會有發燒等反應，還備好了解熱止痛藥，沒想到跟她一起去施打疫苗的員工很快開始出現手麻、發燒、頭痛等不適症狀，她卻一點反應也沒有，而且晚上睡得好、早上起得早，至今只有打針的地方有一點點酸痛感，「結果我就把事先買好的藥都給他們了」，她還因此被法籍老公笑說：「妳壯得像頭牛！」

看似樂天的她，過去一年多以來其實不好過，甚至經歷小兒子因蜂窩性組織炎引發敗血症心肌炎，花掉所有存款、搭醫療專機急送曼谷醫院救治，才把兒子從死神手上救回的痛苦過程，老公後來還因膽結石住院一個月、至今仍留有創傷後壓力症候群，經常早晨醒來就會哭泣。由於疫情爆發後，普吉島觀光客幾乎歸零，她坦言至今仍需仰賴遠在法國的公公資助，加上提早挪用老公法國的養老資產，一家四口在普吉島的生活才能支撐下去；至於民宿，則只求能打平開銷養兩個員工，「上個月兩個客人，六月只有一個客人，因為他們通常一住就是一、兩個月，一個人的房費剛好差不多可以養一個員工」。