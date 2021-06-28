苗栗縣28日疫情持續2天「嘉玲」，縣長徐耀昌在下午直播中正式宣布從29日起解除外籍移工禁足令，徐耀昌再三感謝外籍移工的配合及辛勞，對於疫情安全需求，對移工所做諸多管制措施，請移工諒解。縣府衛生局也對民代質疑衛生局挪用民間捐贈善款當做加班費一事提出澄清。

徐耀昌在28日上午參加一場捐贈防疫物資記者會中，一度宣布從28日起解除外籍移工禁足令，但在下午的直播記者會中修正為從29日開始。徐耀昌對於疫情嚴峻期間，為了安全需要，對於移工所做的相關管制措施，特別請移工們體諒，徐耀昌指出，這階段疫情統計，全縣確診者有567人，其中外籍移工有466人，占82％，所以為了要控制疫情擴散，所以才對移工做出相關管制措施，造成移工們生活上諸多不便，他再三感謝移工們的配合及辛勞。

徐耀昌並在直播中宣布，移工禁足令將從29日起解除，但由於目前縣內仍有零星個案，不能大意，所以他特別請求移工們，非必要不要任意出外走動，如果需要外出，務必要全程配戴口罩，並保持社交距離，多洗手。

由於公館鄉發生一名台電退休男子確診，縣府特別在公館設置社區快篩站，經26、27日兩天對83人快篩後，有2人陽性，再經PCR檢測後呈陰性。另外，對於縣內居民與北農有業務往來者，施行快篩，共有15人接受快篩，都呈陰性。

針對有民代在臉書指苗栗縣政府衛生局，擬於防疫捐助專戶動支加班費800萬元一事，衛生局特別提出澄清絕無此事。

衛生局長張蕊仙表示，今年6月17日所舉行的「苗栗縣疫情指揮中心應變會議」會議記錄，主席指示事項9中，「若各局處有需動用捐款經費，請先行做好規畫，以俾本縣在推動疫情相關政策超前部署」。衛生局請各相關科室規畫研擬，疾管科初步研擬的加班費建議，經送企劃科彙辦，經企劃科長初步檢視後認為此規劃不宜，便退回資料並未納入。這分資料僅是內部單位間初步規畫草案，並未如民代所述研擬挪用民間捐助款項等情事。

張蕊仙澄清指出，針對疫情嚴峻物資及加班費不足的處理方式，衛生局已於6月22日局務會議中決議，加班費將以「中央預定補助因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計劃」增撥經費內匡列動支。

另外，勞青處也針對疫情嚴峻期間，處理外籍移工作業過程中，有外籍移工不滿部分，勞青處解釋，由於疫情來的相當突然，加上要處置的移工數量相當大，中間有些部分讓移工不滿意，勞青處都迅速做出修正，像是6月24日的菜色不佳，因逢團膳公司交接，以及仲介公司疏漏才發生該頓餐點較為簡便，勞青處獲悉後隨要求團膳公司改善，每天都須將菜色狀況送勞青處備查。

勞青處並澄清，京元電外籍移工宿舍因緊急降載移置及清零，所以遺留許多移工不要的用品堆置宿舍內，並非擅自將移工物品亂丟，仲介公司並在向移工確認後，才清理所有物品。