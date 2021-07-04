苗栗縣議會多名綠營議員點名要衛生局長張蕊仙（左）下台，縣長徐耀昌力挺不換。（謝明俊攝）

苗栗3名綠營議員以遭恐嚇向縣警局報案，警方迅速派崗保護議員服務處安全。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

前時力苗栗縣議員曾玟學指遭恐嚇。（謝明俊攝）

無黨籍苗栗縣議員黎煥強指遭電話恐嚇。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣議員陳光軒指遭電話恐嚇。（謝明俊攝）

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙的邱姓小叔，因嗆聲綠色議員被依恐嚇罪嫌拘提送辦

7月2日苗栗縣議會開議，多名綠營議員聯合要求衛生局長張蕊仙為抗疫不力下台，結果引發張蕊信的邱姓小叔不滿，事後打電給民進黨籍員陳光軒、無黨籍議員黎煥強及曾玟學等人嗆聲「修理」，結果遭3名議員以被「恐嚇」向縣警局報案，警方迅速在3日拘提邱某到案，並移送苗栗地檢署由檢方諭令5萬元交保。張蕊仙4日上午對此拒絕公開說明，但私下表示不知小叔會打電話給三名議員。

據悉，邱某否認有恐嚇意思，僅是說話口氣激烈，是在嗆議員問政要多向中央要疫苗，而不是在欺侮一個女人。不過，警方依三名議員認為是遭恐嚇，依法移送。

7月2日苗栗議會會期開始，是由苗栗縣長徐耀昌負責工作報告，但有多名綠營議員在議會召開聯合記者會，要求衛生局長張蕊仙為防疫及施打疫苗不力下台，徐耀昌事後對此事表示目前還在抗疫作戰期間，陣前換將不利於防疫，並無撤換衛生局長的打算。

2日晚間，包括陳光軒、黎煥強、曾玟學等3名議員，陸續接獲1名男子電話，對在在電話中嗆聲議員不要「欺侮女人」，要議員不要那麼「囂張」、「等議員下台後再修理」等語，結果遭3名議員撿到槍，在臉書上大肆宣傳遭恐嚇，還串聯民進黨立委發臉書抨擊苗栗是「黑道治國」等，向苗栗縣警局報案。

苗栗縣警局長周煥興獲悉當場跳起來，立即列為重大刑案偵辦，指示頭份警分局加強保護3名議員的住處及服務處安全，並指示刑大組成專案循線逮人。

警方經查發現打電話的邱姓男子，是以家中市話撥打電話，隨循線赴桃園逮人，邱某人雖在家中，但拒絕開門，警方於是報請苗栗地檢署指揮核發拘票，於3日中午將邱某拘提回苗栗縣警刑大偵詢，詢後以恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署，檢方裁定以5萬元交保。

4日上午，有消息爆出邱某正是張蕊仙的小叔，消息傳出後，再度引發苗栗政壇震撼。張蕊仙拒絕接受公開訪談或發言，但張蕊仙私下坦承知道打電話給議員的是她小叔，但是她並不知道小叔為何會打電話給議員？她也沒有把議員的電話給她小叔。