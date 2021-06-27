他是醫者，也是全職部落客，疫情間，每晚「開房」為聽眾解惑，理性溫和守護台灣。

「大家好，我是『林氏璧』孔醫師，今天是6月12日，端午連假的第1天⋯⋯。」

打從台灣疫情進入社區感染、雙北進入3級警戒之前的4月底，每晚在語音社群軟體Clubhouse「開房」（意指開播）的孔醫師，就一直在空中為大家分析最新疫情進展，光是聽到這慢條斯理又中規中矩的開場白，就像在爆炸的訊息之間找到一劑定心丸。

林氏璧是何許人也？他總自嘲這個「化名」聽來像是外籍配偶，其實，他是前台大感染科醫師，本名孔祥琪。常收看政論節目的觀眾，最近大概都注意到他頻繁受邀，在各有立場的名嘴之間，就醫療專業表述自身看法。

曾上網搜尋日本自助旅遊資訊的網友，肯定對「林氏璧」這3個字不陌生，他自2007年開始經營日本旅遊部落格，詳載交通、住宿、景點、美食等行程規畫資訊，提供新手參考的「懶人包」也會定期更新，累計流量至今已超過一億次，粉絲團有近百萬名追蹤者，社團也有五十萬名成員，聲量可觀。

是偶然，也是必然〉

建中台大，人生選項任隨波逐流

端午節前，孔醫師接受《今周刊》專訪，原來，他會從感染科醫師到成為旅遊達人，既是偶然，也是必然。

「小時候，我真的不知道我想從事什麼職業，或對什麼科系有興趣，可以說非常迷惘！」孔醫師在螢幕的另一端靦腆笑著。話雖如此，他求學過程一路順遂，建中畢業考大學那年一時「失常」，進了台大機械系，因為覺得自己畫不出好的工程圖，加上出身醫生世家的死黨選擇重考，於是他也「隨波逐流」重考1年，考進了台大醫學系。

「醫學系學有專精，不容易餓死，應該還不錯，但我很內向，通常是喜歡跟病人接觸的人適合當醫生，我其實沒有這麼喜歡這部分。」別人看他是無往不利的學霸，他卻是小心藏著個性且戰且走。直到五年級，他接觸了感染科，又遇到了教小兒科的李秉穎醫師，備受感召。

「小兒科有本重要的教科書，李P每個版本都讀過，上課時信手拈來，我就好想成為這樣的醫師！」確立自己對感染科的興趣後，他只需要在內科或小兒科之間抉擇，「沒進小兒科，是因為我沒有信心幫小孩打針。」於是，他進了內科，拜師張上淳門下。

03年SARS肆虐時，他正在台大擔任內科住院醫師，除了照顧SARS病患，「台大醫院頭一次因為醫護群聚感染而關閉急診，到現在，我還忘不了下班後在醫院洗一次澡，回家再洗一次，深怕傳染給家人的心情。」

但他沒有被這樣的場面嚇退，反而被感染科忙到一夕白頭的師長打動，於是隔年毅然選擇感染科做為次專科，「我希望加入這樣令人驕傲的團隊。」06年，他正式成為感染科主治醫師，被分發至台大雲林分院，直到09年恩師張上淳將他請調回台大臨床試驗中心，他也為此到食藥署的前身、財團法人醫藥品查驗中心（CDE）學習新藥審查。

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