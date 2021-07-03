台北市環南市場昨爆群聚41人感染，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲和立委林昶佐臨時往環南市場視察並當場記者會，記者會上，林昶佐怒嗆柯文哲防疫不力，沒想到遭在場的環南市場自治會長林勝東痛批，「疫情發生到現在，你有替中正、萬華區百姓發言嗎？虧我這麼挺你」，引發外界熱義。對此，輿情資料庫分析大數據發現，此議題在短時間內聲量衝破四萬筆，顯示輿論的怒火已燒向林昶佐身上。

「QuickseeK快析輿情資料庫」昨（2日）在臉書表示，林勝東嗆聲林昶佐的話語一出，引發網友熱議，更有網友直呼超「療癒」，且形容林昶佐就是在「作秀」，身為選區立法委員卻未在立法院替選區民眾發聲，難怪基層全怒了。

對於林勝東嗆爆林昶佐，「QuickseeK快析輿情資料庫」觀察，此議題在短短時間內，聲量衝破四萬筆，討論聲量比起6月18日立院提案「公開3+11紀錄」等8項提案遭到封殺當日（10669筆）聲量還高出。其實輿論的怒火其來有自，選區選民一票一票把這些區域立委送進國會，目的就是能夠監督中央政府，並且為選區發聲。

「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，比較2016年及2020年兩次的立委選舉，2016年林昶佐代表時代力量首次參選中正、萬華區立委以3.94個百分點的落差擊敗當時尋求連任的林郁方，2020年選舉在三強鼎立，林昶佐卻僅勝出林郁方2.97個百分點。在負面聲量排山倒海而來的情況下，網路上甚至開始醞釀一股罷免的聲音，風暴來襲，而接下來到底開如何應對？