6月27日是大陸藝人張若昀、唐藝昕官宣結婚兩周年紀念日，兩人各自在微博分享了一組美食照片，有細心網友發現，兩人曬出的照片中，有一道相同的菜餚「泰式涼拌三文魚」，被猜測是在一起慶祝結婚紀念日。雖然夫妻兩個都沒有現身照片中，依舊讓人感受到他們的幸福與浪漫。就有粉絲留言：「糖糖寶貝，你倆終於再一次暗戳戳秀了一下恩愛」、「老張做的三文魚！你們兩個！」

唐藝昕先是在微博曬出多道美食料理照片，寫道：「今天插了自家種的花花，吃了自家種的菜菜，不對，不能算菜，是香料。」老公張若昀也隨後發文：「泰式涼拌三文魚，紅酒燉牛肉配烤牛骨髓」，看似雲淡風輕的美食照，其實暗藏濃濃的幸福感。不少網友則是力誇好廚藝的張若昀「張師傅又營業了」、「美食博主回來了」。

張若昀2年前和交往9年的唐藝昕在愛爾蘭結婚，這一對情侶從交往到公開到結婚，一直受到粉絲高度關注；2011年兩人戀情尚未公開時，張若昀寫的「備忘錄」卻紅遍網路，裡面記載了有關女孩的一切，這則「關於她的備忘錄」寫著7項愛的細節，兩人結婚時，「他娶了備忘錄裡的女孩」也成了這段愛情長跑的美麗結局。

張若昀主演的古裝權謀劇《慶餘年》，每周一至周五晚間8點正在中天娛樂台熱播，出道已17年的他，曾演出《雪豹》、《黑狐》等軍旅題材，也受到觀眾歡迎，還被封為「第一軍裝美男」，2015年在電視劇《無心法師》飾演「癡情忠犬軍閥」張顯宗，更擄獲不少觀眾的心，當時成為最熱「小鮮肉」，演出《慶餘年》後人氣更是暴增。