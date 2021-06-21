吳宗憲20日開直播回擊，「鄧里長我警告你，沒有出來見面把這件事處理完畢，那你就要去法院解釋。」（摘自臉書）

做公益捐快篩被里長嗆 吳宗憲直播怒：你甚麼咖

全台疫情嚴峻，綜藝天王吳宗憲宣布捐贈11萬劑快速檢測試劑並開放里長報名，但申請方式卻引起永和區安和里里長鄧長安製作網頁反彈，吳宗憲20日開直播揚言提告，鄧長安昨回應，「網頁內容一字都不會改！」今（21日）受訪再度反批「我又不是你養的小弟！」若吳宗憲真的提告就讓司法來評斷，輸了就會道歉。

吳宗憲11日以社群軟體PGTalk執行長身份，宣布捐贈11萬劑的新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑，給全台各地村、里辦公室，從基層阻絕隱藏傳染源，一起為抗疫增添一份心力，同時開放里長透過網路申請，但申請方式卻引起里長反彈。

鄧長安18日以「抱歉！吳天王里長不當免費打工仔！」為題製作一頁式網頁回應，網頁中列出各項申請方式，直言是假好心真行銷，「通訊軟體市場難拓，投資行為有賺有賠，勿拿善舉包裝行銷，赤拳雙手緊套白狼，拖累全台里長下水，兩面非人免費打工。」

吳宗憲20日開直播回擊，「鄧里長我警告你，沒有出來見面把這件事處理完畢，那你就要去法院解釋。」

鄧長安表示，新聞報導後，里長都會被里民追問，沒有作為就會被里民罵失職，所以報著多少要服務里民的心態，無論如何都得填表申請，但申請方式還需要加入註冊APP，註冊都需要身分證，「他不可能出賣自己還有里民們的個資。」

「從蒐集資料到製作網頁大約花了8至9小時！」鄧長安說，吳天王的行銷手法可以做得更圓融，他非常認同善心回饋社會，但不應該潛藏行銷活動，也可以大方說，「我捐試劑，歡迎大家下載！」里長工作已經很多了，別再額外增加里長工作，且不只他一個里長有這樣的反應。網頁內容他都確認過，不可能因為對方揚言提告就更改內容。

「我又不是你養的小弟！」鄧長安今（21日）受訪也說，自己會為說過的話負責，若法院真的判他敗訴，就會向吳宗憲道歉，如今疫情期間，還不如多花時間在施打疫苗及里民服務。