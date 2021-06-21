PGTalk負責人陳思羽（圖）21日代表捐贈1萬劑快速檢測試劑給新竹市。（劉宗龍攝）

做公益捐快篩被里長嗆 吳宗憲直播怒：你甚麼咖

本土新冠肺炎疫情嚴峻，「綜藝天王」吳宗憲以社群軟體PGTalk執行長身份、宣布捐贈11萬劑的快篩劑，總價約3000萬台幣，請全台各地村、里長上網登記申請，不過因需下載軟體成為會員，近日新北市永和區安和里里長鄧長安發文表示，不想成為「免費打工仔」，質疑吳宗憲想藉機打廣告，對此，吳宗憲昨晚直播回擊「已向這名鄧姓里長提告，我們法院見」，里長事後也未打算更改文章，吳宗憲回應「法律的歸法律，輿論的歸輿論」，表示律師目前已著手處理中。

吳宗憲無奈喊「我們只是單純對老百姓的一個捐贈」，怎料竟被指控「擺明假好心真行銷」，相當不滿鄧長安說他是「空手套白狼」，「他現在死鴨子嘴硬，那就讓年輕人也感受一下，我會讓他矯正過來的，他既然目無法紀，還要在那裡造謠生事，無視里民的福祉，違背大眾的托付，那就讓法律來處理他」，並稱賠償金額，已交給律師研擬，「他涉及的部分滿多的，商業法的一個部分，還有對我們公司的毀謗」，對方目前也尚未主動與他聯繫，吳宗憲表示「現在就讓律師跟他聯絡就好」。

吳宗憲昨晚在直播中也解釋，就像在路邊發送的傳單、贈品上面都有印著廣告，不懂他自掏腰包買快篩給大家，請拿到的人免費下載軟體有什麼不對的地方，「我們捐2、3000萬做公益說我們廣告，我覺得很悲傷」，並強調他買快篩劑都是有憑有據，「你說我捐了10幾萬就不捐了，我有發票的」，也公開一份試劑成本200多元，又爆氣嗆：「我賣房子捐都可以，真倒霉，花幾千萬準備快篩，下載一下會死嗎？我先送你一些你去篩一下，我們是靠這個賺錢嗎？」