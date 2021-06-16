台中市一名擔任洗碗工的35歲陳姓男子，於2020年11月29日殘忍砍殺37歲的宮姓學霸妻子，手法極其兇殘，不僅死者臉部與身上有10多處刀傷，臉部也潑酸毀容，再裝入行李箱中棄屍山區。台中地院依殺人罪等罪，判處其無期徒刑，褫奪公權終身。

據了解，陳男原是洗碗工，宮女則是政大日文系高材生，原任職於機械公司，生前完成多本工業製圖、機械相關的書籍翻譯。據悉，兩人離婚後為照顧孩子仍住一起，案發當天為監護權起口角，而真正讓陳男痛下殺手的關鍵，是前妻要求他搬出去，疑似讓他面子掛不住憤而行兇。

這起殺妻悲劇發生在2020年11月29日，據了解，死者母親每天都會與女兒聯繫，但是29日因為找不到女兒，又發現女兒與前女婿兩人近來經常爭吵，擔心女兒受到前夫傷害，經報警協尋後，警方透過監視器發現陳男涉有重嫌，將他拘提到案。

警方發現陳嫌在犯案當天獨自進入住家，後來又獨自出門，但是卻用機車拖著一個行李箱，於是監視畫面一路追查到大坑山區而發現屍體。警方調查，陳嫌29日行兇之後，並沒有立刻棄屍，而是伴屍至少3天，才在本月2日中午11時許，用垃圾袋包裹遺體之後，裝入行李箱內，用機車拉著手推車運到中市大坑山區棄屍。

案經檢方起訴，台中地院近期宣判，依殺人罪等罪，判陳男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。