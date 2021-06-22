台中市賴姓男子於2018年5月間，持刀到南區妹妹任職的牙醫診所行兇，導致牙醫師被砍死亡、2名護理人員重傷，因賴男患有思覺失調，一、二審及更一審皆判他無期徒刑、褫奪公權終身，家屬無法接受，發出2000多字聲明，質疑「路邊隨機殺1人死刑，在診所連殺3人卻不用死」。

此事發生於2018年5月24日中午，賴姓男子以找妹妹為由，衝進妹妹工作的牙醫診所，接連砍殺翁姓、羅姓護理人員及王姓牙醫師，導致翁、羅2人重傷送醫，王姓牙醫傷重不治，因賴男患有思覺失調症，一、二審皆獲判無期徒刑。

此案經三審、最高法院發回更審，台中高分院今更一審宣判，法官駁回家屬上訴，在殺害牙醫師部分，仍判賴男無期徒刑、褫奪公權終身，且他服刑期滿後須監護5年。至於賴男砍殺2名護理師致重傷部分，分別遭判刑10年、13年有期徒刑；他預謀殺害妹妹則遭判1年6月。

王姓牙醫師的家屬對此無法接受，與其他被害者發出聯合聲明指出，賴男僅因與妹妹不合，竟預藏刀械進入診所，接連刺殺牙醫師與護理人員，且他雖辯稱有思覺失調症病史，但多年前就僅接受支持性心理治療，案發前2個月更經訪視判定無明顯精神狀況，在法院審理此案後才又主張其患病。

聲明指出，賴男出庭應訊時還嗆聲「我聽說在台灣沒有死刑」，無法接受犯嫌一再辯解與強詞奪理；去年3月發生在新店的隨機殺人案，兇嫌被台北地院判死刑，而本案中賴男光天化日持刀血洗診所，卻未被判死刑，根本是有違天理、不足以彰顯公義。