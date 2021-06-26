捷克東南部昨(25)天遭受罕見龍捲風襲擊，法新社引述當地警方今天的說法報導，至少造成5人死亡，63人受傷，其中10人重傷。美聯社則報導，至少5人死亡，數百人受傷。對此，立法院長游錫堃今日在臉書發文哀悼表示「我們都是捷克人」，表示對該國的關心；但沒想到這篇文章遭到網友痛批。

游錫堃在臉書上表示，台灣人都記憶猶新，去年9月，捷克參議長韋德齊Miloš Vystrčil來台訪問時，在立法院演講尾聲，用中文大聲喊出: 「我是台灣人! 」 這一幕至今仍讓台灣人民深感震動。如今捷克遭逢嚴重的龍捲風災情，台灣人民也與捷克人民站在一起，希望受損的家園能早日順利重建。台灣人要伸出雙手緊握捷克人民，並表示：「我們都是民主人、都是台灣人，也都是捷克人。」

這篇文章被轉載到網路論壇PTT後引發大量討論，許多網友痛批游錫堃在台灣目前疫情這麼緊張的時候說這種話，根本就是在討罵，他難道不知道台灣因為疫情死掉的人數比捷克多好幾倍嗎？

該文在論壇上被負評洗版，網友怒轟「噁心，台灣疫情他有出來說過半句話嗎？」、「反觀民進黨害死500多人」、「神經病，誰跟你捷克人」、「怎麼不說我們都是雙北人？」、「雙北就是一起坐牢，外國就都自己人，民進黨搞分裂真的有夠內行」、「台灣死600多人，怎麼都沒看你這個最高民意機關首長出來說什麼？」