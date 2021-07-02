北市批發市場PCR採檢報告。（北市府提供）

國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（2日）57例本土個案，其中以爆發環南市場群聚的台北市新增29例確診最多，另確診個案中新增15例死亡。對此前台大感染科醫師林氏璧表示，截至目前整起群聚累計41例陽性個案，有4成人具有高傳染力，另有3成可能是陰陽人，「傳染還在進行中，不能掉以輕心」。

台北市政府針對大型批發市場進行大規模PCR篩檢，其中萬華環南市場篩檢2783人出現41例陽性，醫療應變組副組長羅一鈞說明，陽性確診個案CT值30以上的有12人，其他的都是30以下，其中CT值介於15-20之間的有16人，「傳染力偏高的比例不是很低」。明確數字仍要等疫調結果。

對此，林氏璧先前推測，這樣的大型篩檢，多半人應該是無症狀，觀察其中有多少比例是Ct值30以上感染已久的陰陽人，有多少是有感染力剛剛感染的人將非常重要；而根據指揮中心公布41人CT值，林氏璧分析，這意謂傳染力高、近期感染的人佔了四成，且有三成可能是陰陽人，「傳染還在進行中，不能掉以輕心」。

林氏璧指出，這些人是否無症狀，或之前有沒有症狀要看稍晚的疫調。另外，批發市場包含第一及第二果菜批發市場、環南市場，這3天會完成檢測約1萬1200件，預計還會繼續有陽性案例出現。台北市政府表示，目前已將確診者移置到加強版防疫旅館，同時環南市場將休市3天靜置消毒。

林氏璧最後呼籲，中央和北市已經一同建立前進指揮所，王必勝將軍又將出馬，希望大家團結一起把問題解決。「別吵了，我們的敵人是病毒呀...」。