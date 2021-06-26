彰化縣殘留疫苗以65歲以上老人造冊施打。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣疫苗施打狀況。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫苗不足，全台爭打殘留疫苗現象亂翻，各縣市做法不一，不少醫療院所電話被打爆，彰化縣衛生局25日就已經請民眾暫時不要打電話到醫療院所詢問，以免造成醫護人員的負擔。在疫苗還沒有完全撥發下來的情況下，還是會以65歲以上長者以及公告類別造冊對象來施打疫苗的殘餘量。

彰化縣衛生局長葉彥伯26日表示，中央撥給彰化只有9萬多劑疫苗，殘劑都是AZ疫苗只剩幾千劑而已，彰化縣65歲以上至84歲長者仍有16萬8548人無疫苗可打，接種日最後一瓶AZ疫苗剩餘量，以中央公布開放類別優先接種，主要對象為75歲以上長者，或者施打疫苗之75歲以上長者之「年齡65歲疫賞之同住家屬」，65歲疫上民眾，領有重大傷病卡或罹患多重慢性病優先，等可以預約。

若仍有殘餘量，由衛生所或衛生局安排已造冊之中央公布開放類別人員施打，而近來為了害怕施打疫苗猝死，或為了觀望等末莫德納疫苗，85歲以上造冊施打老人有緩打現象，預估1萬1430人，有意願接種4970人，目前接種數3192人，接種率約28％。

葉彥伯也再次強調，三種疫苗都很好，都夠安全，有疫苗，趕快打，全國最有預防概念的長輩在彰化，65歲以上流感疫苗接種率全國第一，守護長輩、保護家人，請醫護人員衛教說明，一起提醒長輩。

縣長王惠美表示，主要是疫苗供應量有限，才依風險高低，因為高齡者重症死亡風險高，未來如果疫情有變化，醫療量能就會有問題，期待疫苗趕快能有足更的供應量夠，讓想打就能打得到。

醫師公會全國聯合會祕書長蔡明忠也提醒，要打足兩劑才有足夠保護力，且全民施打要達6成，已經施打疫苗還是不能掉以輕心，仍要嚴守防疫守則。