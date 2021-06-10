已歇業的嘉騰科技前負責人胡大維、張若蓉夫婦，遭檢舉作假帳、侵占公款超過3億元，台北地檢署經過2年多調查，認為侵占罪嫌不足不起訴，但另涉嫌逃漏稅665萬餘元，遂依違反商業會計法等罪，起訴夫婦倆及財務部協理端木憲薇。

胡大維夫妻被檢舉侵占公司超過3億元，來繳稅、保險費、裝潢費、旅費等，或償還私人債務、車禍賠償金等，檢調2018年8月間發動搜索，約談夫妻倆等被告、證人到案，訊後諭令夫妻倆限制出境、出海、住居，其餘人請回。

北檢調查後發現，疑似被夫妻倆侵吞的錢，只是檢舉人的單一指控，實際只是不同公司之間的資金調度，或用來支付專利費用等，並無證據顯示被夫妻倆挪為私用，因此依罪嫌不足處分不起訴。

但檢察官另發現，夫妻倆在境外設立Well Success及Top Solar公司，與端木憲薇共謀，假借支付顧問費給2間公司名義，讓嘉騰公司財務報表產生不實結果，並未如實製作扣繳憑單向稅捐機關申報，總計逃漏稅665萬6540元，遂依違反商業會計法等罪起訴3人。

(中時 )