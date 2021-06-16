消息人士透露，為了在電動車領域取得領先地位，到2025年，通用汽車公司在電動車和自動駕駛車方面的全球支出將達到350億美元，較其先前公布的最新預測再提高30%。

消息人士表示，這項支出計畫包括在美國再另外建造兩座電池廠，並將推進部分電動車投資。

去年3月在新冠肺炎疫情導致汽車產業關閉之前，這家美國最大汽車製造商的支出計畫為200億美元，但在去年11月已經上修。

通用對此消息表示不予置評。

不到1個月前，其競爭對手福特汽車宣布到2030年的電動車支出計畫提高逾三分之一，至超過300億美元。

兩家美國最大汽車公司合計達650億美元的投資計畫，以及電動車領頭羊特斯拉和包括Lucid、Rivian等新創電動車公司均擴大支出，反映出這場電動車軍備競賽之激烈，也使Lordstown Motors等其他汽車製造商在籌措資金面臨艱困的挑戰。

此外，消息人士表示，通用汽車執行長Mary Barra周三將與美國眾議院議長佩洛西及其他重量級民主黨人會面，以討論電動車和汽車排放議題。

對汽車製造商而言，爭取與華盛頓合作至關重要。此前美國總統拜登提出的大規模基建計畫即包括將斥資1740億美元用於促進電動車產業和充電設施，其中包括為購買新電動車的車主提供1000億美元的退稅優惠。

現在通用已經不適用現行7,500美元的聯邦電動車稅負抵減措施。美聯社周一報導，通用汽車總裁Mark Reuss表示，通用擬宣布在美國新建兩座電池工廠。通用汽車證實了其總裁透露的訊息，但消息人士表示，通用尚未決定在美國何處建造這兩座新廠，而這兩座新廠的投資金額都將超過20億美元。

今年初通用宣布其電動車的新發展目標，到2035年，將達到其銷售的所有新車、休旅車和輕型皮卡的尾氣排放量為零，成為擺脫汽油和柴油引擎的重大變革。