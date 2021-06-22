誰是台灣下一個帶動經濟成長的高產值產業？第16屆「瑞銀證券台灣企業論壇(UBS Taiwan Virtual Conference)」聚焦電動車產業，看好電動車產值的高速成長！台灣硬體科技研究部主管陳星嘉表示，汽車產業電子化為台灣電子業提供機會。以前電子下游在汽車業的著墨較少，但隨著汽車產業由傳統車轉至電動車和自駕車，將提供電子下游很大的切入空間。

和碩(4938)董事長童子賢曾表示，電動車產業到2035年預估產值接近6兆美元(約新台幣168兆元)，遠大於半導體產業2020年產值約4700億美元，也比智慧型手機2019年至2020年產值約5000億美元、筆電與電腦產值約2000億美元更大。經濟部統計處最新發布的統計數據也顯示，2020年我國電動車產值不畏疫情衝擊仍飆升至97億元，不僅較2019年的55億元有近倍數的成長，且我國汽車業者積極投入研發及提升生產技術，在產業發展驅動下，2021年我國的電動車產值可望跨越百億元門檻。

陳星嘉表示，汽車產業可區分為傳統車，電動車和自駕車。傳統車用汽車電子零件較少，進入電動車就有了ECU(電子控制元件)和CAR COMPUTER，對電子中下游業者而言，車用的主機板價格比過去的一般電腦主機板價格高很多，車用主機板必須能克服車子行動間的高溫；而到了自駕車，那使用的電子元件會更多，相關零組件和手機及IOT的連維，電子成本內容會更加提高。

據統計，2021年1至4月我國電動車新增掛牌數24448輛，和去年同期相比，幾乎倍增。依據國際能源署(IEA)報告顯示，全球電動車銷量繼2017年突破百萬輛後，於2019年達到210萬輛，2020年在疫情干擾下，仍以超過4成的年增率持續成長至310萬輛左右，占整體汽車銷量的比重亦由2019年的2.5%提升至2020年的4.4%。

經濟部也認為，挾資通訊(ICT)技術優勢，我國在通訊、安全系統、行車輔助系統、車用晶片等方面皆可應用於電動車場域，形成完整的電動車產業鏈，且再透過高科技產業和傳統汽車產業的合作，我國的「電動車國家隊」儼然已經成形。