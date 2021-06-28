廢舊課桌椅變身成酒精噴消器！五股國中學生陳怡安、父親陳志銘在疫情期間，運用學校所教的國中生活科技基礎技術，將廢棄桌椅打造成腳踏式手部酒精噴消器，環保又創新，父女倆將成品免費贈送給學校，另一個送店旁邊的便利商店，最後一個擺在自己家門口，讓過往路人和客人免費使用。

五股國中校園近期出現一座用廢棄課桌椅手工打造的腳踏式酒精噴消器，外觀很古樸、充滿創意、童趣。這是五股國中學生陳怡安和爸爸陳志銘激發出來的創意，父女倆用學校廢棄的椅子結合國中生活科技基礎木工的技術結合，連桿加小彈簧的創意創造出來的成品

五股國中學生陳怡安說，家裡開設電腦修理公司，客人進進出出都要提醒噴酒精，買電動感應又覺得太大張旗鼓不必要，所以開玩笑向平常喜歡東弄西搞創意滿滿的爸爸說自己來創造簡單酒精噴灑器。

陳怡安說，她的爸爸陳志銘開始和她一起討論，想利用學校廢棄課桌椅，以基礎木工技巧，製作成腳踏式手部噴消器，目前一共做了三個。一個送給五股國中，另一個送給家裡附近的便利商店，最後一個就擺在自己家門口，讓過往路人和客人免費使用。

陳怡安的爸爸陳志銘表示，自己是土生土長的五股人，從小就喜歡自己動手創作東西，他認為女兒有遺傳自己的好奇，而他這幾年都志願到五股國中和五股國小擔任創客社團老師。

陳志銘指出，他在創客社團中，有和同學們完成大型電流急急棒和以老人電動車改裝五股國小百年校慶創客火車、和利用電子斷電控制，在園遊會大受歡迎的猴子抓抓樂。每次看到想法能透過手作實現，尤其這次和女兒能共同完成環保腳踏式酒精噴，自己真的很開心。

校長楊尚青說，陳怡安同學國七年級就表現出很有創客的熱忱，應該是在爸爸的薰陶下使用鋸刀，螺絲起子，焊接電線都是輕輕鬆鬆，很突破窠臼印象的小女生。看見防疫期間，父女能夠共同創意創造也是意料之外的收穫。