電動車、綠能、5G等商機爆發，包括氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）等第三代半導體重要性與日俱增，光電科技工業協進會（PIDA）著眼於相關人才培育，旗下台灣化合物半導體及設備產學聯盟，籌畫「化合物半導體材料及元件線上課程」29日開講，聯盟主委／環球晶圓董事長徐秀蘭，及副主委／穩懋半導體董事長陳進財等將為課程開幕。

「化合物半導體材料及元件人才培訓線上課程」6月29日、7月1日登場，集結產學界專家，嘉賓還包括聯盟副主委／國立陽明交通大學副校長暨國際半導體產業學院院長張翼，副主委／金屬工業研究發展中心執行長林秋豐，以及副主委／工業技術研究院所長吳志毅等。

PIDA表示，台灣邁向第三代化合物半導體高科技技術發展，產業人才培育至關重要，重磅推出化合物半導體系列課程。為期兩天的初階課程以「材料」與「元件」為兩大主題，學界包括陽明交通大學與中央大學教授群、金屬工業研究發展中心，以及科技部補助工程科技推展中心等，產業界則有合晶、南方科技、愛思強（AIXTRON）等，結合理論與實務經驗。