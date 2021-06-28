台嘉碩(3221)轉投資「嘉碩生醫電子公司」代理之韓國GenBody COVID-19 Ag抗原快篩產品COVAG025已通過衛福部食藥署審查，依據醫療器材管理法第35條第1項第2款核准專案輸入，為嘉碩生醫電子營運添動能，受此激勵，台嘉碩今天盤中股價強勢走高。

因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，「嘉碩生醫電子公司」代理韓國GenBody COVID-19 Ag抗原快篩產品COVAG025，嘉碩生醫表示，韓系快篩精準度高，全球市占率高，成本具競爭力，將可補足去年國內產品開發時較缺陽性案例驗證之市場缺口，「嘉碩生醫」已取得原廠GenBody公司授權，將負責台灣經銷，並已經陸續取得各地快篩站，多家醫院、診所、產業協會、公司企業之合作意向，該產品為專家用，需由醫療人員執行，檢測結果較家用版更準確，可以有效篩驗出感染者。可應用於防疫前線，精準防疫。

嘉碩生醫表示，國際設備大廠近期已專案輸入推出落地型COVID-19定量全抗體設備，該設備可使用在醫院中心實驗室，但不易普及； 因應疫情持續發展與疫苗接種的普及化，未來COVID-19全抗體檢測除了在醫院中進行，擴散至診所、社區、衛生所、企業防疫的需求還會持續加大；針對此應用，「嘉碩生醫」與日本夥伴合作開發之COVID-19定量全抗體檢測平台iProtin，正在研究機構P3實驗室執行IRB臨床試驗，以因應未來疫情緊急需求或疫苗接種反應之檢測；該產品

台嘉碩5月合併營收為2.28億元，年成長29.18%，累計前5月合併營收為10.97億元，年成長24.25%。