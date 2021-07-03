台灣加權指數在2021年上半年創下高達20.52%漲幅紀錄，超越包括美股、陸股等主要市場指數，從年初電子股大漲，到3月下旬傳產原物料股接棒漲勢，以及從去年底就一路狂飆的航運族群，若以原型股票ETF來看，富邦臺灣中小ETF漲幅居冠、達70.63％，遠超越「國民ETF」元大台灣50ETF、元大高股息ETF的漲幅。

今年上半年台股漲勢驚人，根據統計，超過30%以上漲幅有9檔ETF，分別有6檔是追蹤台股指數以及正向兩倍ETF、2檔原油ETF、1檔為海外指數型ETF。其中漲幅最高原型ETF的就是富邦臺灣中小ETF，追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，成分股篩選方法依α(Alpha)係數及β(Beta)係數訂定篩選指標，選取超額報酬最高的前 50 檔中小型上市公司股票。

其中，前10大持有個股為陽明、巨大、仁寶、美利達、聚陽、彩晶、潤泰新、技嘉、天鈺、愛普，其中身為貨櫃三雄的陽明占權重10.03%，成功搭到航海王起飛的順風車。

另外，漲幅同樣超過3成的元大中型100 ETF，則是追蹤台股前51~150大市值股票，獲得32.27%漲幅表現。元大台灣50ETF、元大高股息ETF則是在今年上半年漲幅分別達到13.66%、16.86%。