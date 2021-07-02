亞馬遜創辦人貝佐斯日前宣布，7月20日搭自身投資的藍色起源（Blue Origin）建造的火箭搭載太空船前往太空，但由英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）所創辦的維珍銀河(Virgin Galactic Holdings)周四(1日)宣布，將在7月11日由自家的火箭載著創辦人前往太空，讓該公司股價盤後大漲近20%。

據華爾街日報報導，維珍銀河將在7月11日進行飛行測試，只要當天天氣與技術檢查無虞就能定下確切時間。維珍銀河表示，這將是VSS Unity第22次飛行測試，也是第一次滿員飛行測試。美國聯邦航空管理局（FAA）上周給予維珍銀河商業太空飛行許可證。

據BBC報導，布蘭森發表聲明，指稱堅信太空屬於全人類，經過17年研究努力與創新，維珍銀河將造就新型態的太空商業模式，向全人類打開宇宙的大門，永遠改變世界。維珍銀河指出，這次航行將由臉書、YouTube和推特直播，目前已經有600人支付保證金，希望搭乘這航行，每個人繳納金額約為25萬美元(約700萬元新台幣)。

目前競逐太空事業的包括將在7月20日前往太空的貝佐斯持有的藍色起源、維珍銀河，以及目標在2024年登陸月球、拿下美國太空總署(NASA) 29 億美元的火箭合約、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 所創辦的SpaceX。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment），以破壞式創新挑選標的，去年入選的特斯拉以高報酬替ARK創造驚人收益，雖然今年受到科技股重估值影響，落後大盤表現，但一舉一動仍受到投資人關注。

其中，「太空探索 ETF」（Space Exploration ETF， ARKX）於今年3月30日在芝加哥期權交易所（CBOE）旗下證券交易所 Cboe BZX Exchange 掛牌。該檔ETF追蹤與太空探索與創新有關的標的，太空探索包括領導、促成或受惠於太空科技的產品與服務，並細分成4大類，分別為：軌道航太類股（orbital aerospace companies）、次軌道航太類股（suborbital aerospace companies）、促成科技類股（enabling technologies companies）、航太受益類股（aerospace beneficiary companies）。

其中，ARKX掛牌不久就買進維珍銀河約22萬股，價值約700萬美元，ARK卻於4月20日將ARKX維珍銀河的持股幾近減持了一半，緊接著於5月幾乎拋售維珍銀河全部的持股。維珍銀河卻在5月底股價開始飆漲，短短1個半月時間，股價從低點到近期高點大漲超過260%，等於是ARK整整錯失這段獲利機會。

實際上，維珍銀河在2月曾創下每個60美元的歷史高點紀錄，但隨著測試程序和商業航班延誤，公司董事長帕利阿皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）、創辦人布蘭森接連售股。讓股價一瀉千里，3月中旬低點來到26美元，讓股價腰斬。