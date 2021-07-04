亞馬遜5日為成立27周年，賈西（Andy Jassy）接替創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成新執行長，帶領公司進入新紀元。雖然他獲配逾2億美元公司股票，但專家認為這筆獎金不好拿，除了承受外界拿他跟貝佐斯做比較的壓力外，還得致力推動業績成長才行。

亞馬遜2日向主管機關申報資料，計劃5日額外配給賈西6.1萬股公司股票，分十年領取。按亞馬遜2日收盤價計算，價值逾2.14億美元。但這大筆獎金能否放進口袋，還要視他上台後公司股價表現而定。

賈西服務亞馬遜24年，負責建立並經營重要的雲端運算業務AWS，目前一年底薪17.5萬美元，貝佐斯約8.2萬美元，全公司的中位數約2.9萬美元。賈西去年股票獎金4150萬美元，按早已計劃的今年股票獎金約4530萬美元。

相較之下，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）底薪250萬美元，迄去年6月底止年度股票獎金2.15億美元。蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年獲得股票獎金價值約2.8億美元。

目前亞馬遜市值1.7兆美元，在美國上市公司裡僅低於蘋果與微軟。儘管亞馬遜首季業績非常亮眼，但股價今年來僅上漲6％，落後標普500指數漲幅15％，反映投資人有包括新執行長上台等幾個顧慮理由。

依過去經驗，凡科技龍頭出現身為創辦人的執行長下台，由新執行長接棒之後，股價是否能持續往上漲是很難預料。

像庫克擔任執行長以來，蘋果股價累計大漲十倍，但巴默（Steve Ballmer）接替蓋茲（Bill Gates）後的十四年裡，微軟股價表現卻平平。

專家認為貝佐斯作風強硬，仍擔任執行董事長，也是公司最大股東，讓賈西面對外界拿貝佐斯的高標準做比較同時，也很難放開手腳執行自己的路線。