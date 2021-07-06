光學鏡頭廠—大立光(3008)將於7月8日舉行法說會，由於有些新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能看起來會比6月好；部分外資發布最新報告，其中一家日系外資及美系外資維持「買進」評等，另外兩家美系外資則給予「持股續抱」及「賣出」評等，大立光盤中股價開高走低。

大立光自結6月合併營收為33.71億元，月增0.35%，但年減18.51%，累計第2季合併營收為101.13億元，季減14.43%，年減20%，為2019年第1季以來新低，累計前6月合併營收為219.32億元，年減15.2%。

大立光將於7月8日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，隨著客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能看起來比6月好。

部分外資在大立光公布6月合併營收後出具最新報告，其中1家美系外資雖然維持大立光「買進」評等，但將大立光2021/2022/2023年的獲利下調7%/8%/3%，目標價也由4090元下調至3650元；日系外資則維持「買進」評等及目標價4000元；另外兩家美系外資則分別給予大立光「持股續抱」及「賣出」評等，目標價分別為3388元及2535元。