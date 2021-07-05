光學鏡頭廠—大立光(3008)6月合併營收33.71億元，月增0.35%，大立光將於7月8日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，由於有些新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能看起來會比6月好。

淡季很淡又缺料讓大立光第2季營運處於低檔，大立光6月合併營收如同之前預告與5月差不多，大立光自結6月合併營收為33.71億元，月增0.35%，但年減18.51%，累計第2季合併營收為101.13億元，季減14.43%，年減20%，為2019年第1季以來新低，累計前6月合併營收為219.32億元，年減15.2%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光6月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔10%到20%。

大立光將於7月8日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，隨著客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能看起來比6月好。

蘋果iPhone新機拉貨啟動，大立光除原有鏡頭產品，美系客戶VCM產品及遞延一季的其他手機品牌高階產品出貨狀況、高階鏡頭新產品開發及新廠擴建進度等將是法人關注的焦點。