一、百年未有之變局

習近平總書記曾在2017年12月28日在出席中國大陸2017年度駐外使節工作會議時，首次提出「百年未有之大變局」這一論斷，其後習又多次強調，到了中共制訂十四五規劃和2035遠景目標綱要時，明確提出中共因應「大變局」的指導原則是：「認識和把握發展規律，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，樹立底線思維，準確識變、科學應變、主動求變，善於在危機中育先機、於變局中開新局，抓住機遇，應對挑戰，趨利避害。」歸納而言，就是要能「識變，應變，求變」。其中「準確識變」是首要的原則，識變有錯則應變必誤，錯誤應變，則變亦無用，那麼中共的變了什麼，不變的又是什麼？

二、國際政治變局與中共之變

國際之變始於全球化，加速於科技創新，表現為中美競爭。面對三大變數，中共應變表現為：第一個是自我「革命式」的改變：在上世紀70年末，鄧小平領導中共抓住國際格局「變化」的戰略機遇，把「黨和國家的工作重點從階級鬥爭轉移到經濟建設上來」，透過「經濟建設」的需要又和全球化的變局一起催速中國的變局。從傳統的毛式共產主義看，這是自我否定式的、近似自我革命式的改革，若不是在共產黨身上辯證法的基因，則很難產生，即使發生了也不易成功。

第二個是向敵人學習的改變：中共建政之初是採取「一面倒」，倒向社會主義的策略，對於以美帝為首的資本主義，資產階級敵人是完全敵對，甚至在蘇聯提出「和平共存」的策略，中共都判定是「蘇修」（蘇聯修正主義，背判了馬列主義），然而，從《上海公報》到建立邦交，再到全面開放，公費赴美，為了自己壯大，中共可以幾乎是毫無保留地向敵人「自主地學習」；這裡的「學習」一方面是中華民族的學習，至2021年中國大陸國的文盲率已下降為2.76%，擁有大學文化程度（大專以上）的人口為2.183億人，相當於擁有大學文化以上人口占全國人口的比例達到15.4%以上。

這是中國大陸自我建設和發展，以及參與國際競爭和分工源源不絕的人才資產；另一方面是中共中央也同時重視學習，除了幹部學歷的明顯變化，另外中央政治局擴大學習會的活動影響了中共中央團體成「學習型組織」，以至於改革開放之後，中共中央的決策始終可以穩定地引領中國的發展。

第三個是敢於對敵鬥爭的改變：中國大陸經過「自主地學習」了40年，雖然黨內外都出現崇洋媚外，懷疑社會主義的聲音，但是中共中央對西方，尤其是美國帝國主義企圖「和平演變」中國的陰謀是十分警惕，《人民日報》人民論壇就曾公開嚴厲批判大陸的部分人士的「崇美症」。中共中央就提出「四個自信」（道路、理論、制度、文化），激勵民心，所以楊潔箎的說法，只是大陸民心，認清美帝陰謀之後的自然反應，也是中國人平視世界結果。

從變化角度看，這是中共自改革開放以來，進行的一次「否定之否定」的「再變化」，所以外界會感覺到此時的中共既有毛澤東革命也有鄧小平的改革，此時的中共是再一次向社會主義蛻變的階段，準備進入「社會主義現代化」階段。

三、國際社會之變與中共之不變

2020年開始在全球恣肆迄今未已的新冠病毒帶來全球性新的變化，而且隨之疫苗的使用和病毒的變種，人們清楚地看到世局之變又有了新的發展，甚至在可見的未來，已經開始改變這個時代的一切，它表現「後」的特徵，「後」時代本質都帶有否定的意義，是指對原本事物的「懷疑」、「不確定性」、「不可捉摸」等精神和思想狀態。而其中影響較大的是「後疫情」的社會出現「新冠症候群」的現象；「後真相」的輿論氛圍，人們出現「『真相』偏執狂」的依賴和「後民主」的制度，表現出「民主骨鬆症」的變化。中共的應對之方是不變。

第一、面對不確定的未來，中國共產黨立是政績為後盾，規劃十四五和2035遠景，提供了努力可即的奮鬥籃圖，穩定社會，振作人心，於是中國大陸人民的生活世界就是充滿著未來性、期特性的氛圍，自然中國大陸的「新冠症候群」的現象就不顯著。

第二、面對後真相的分裂，中共加強、加大對網路科技的利用與危害信息的管理，習近平在「2013全國宣傳思想工作會議」上強調，「網際網絡已成為輿論鬥爭的主戰場，要敢抓敢管，敢於亮劍，對網絡意見領袖，要加強教育引導。」當然引起人權、自由的爭論，但在這個新生事物上，各國都應依據自己的情況，去摸索出適當的管理方法，如何在言論自由和虛假造謠、煽動蠱惑之間平衝拿捏，是須要時間、經驗和科技的積累，在可預見的未來，由政府出面，依舊是不可避兔所辦法。目前看來，中共的管理也許內容和技巧上比較生硬，但是方向是應當的。因為政府管理是人民查證「後『真相』偏執狂」的唯一依據。

第三、面對「後民主」的制度困擾，中國共產黨在2013年底就明示了中共政治改革總目標是「完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化」，簡而言之，在治理體系方面提升，以供西方社會「民主骨鬆症」的弊病。

總之，中共在處理「後」時代的「不確定性」和「不可捉摸」的變，採用的是有原則的「變」，在「識變」和「明辨」的基礎上「不變」。

四、新民本主義的社會主義

中共百年，成就非凡，綜上所述，應得自中共將自己的政體調整為「新民本主義的社會主義」，如今的中共應該已然實現了中共百年黨史上，孜孜不倦追求的國際地位，更是中華民族在近代史上夢寐以求的自尊和自信的高度，如果立足中共百年黨史上的前60年，不論是中共黨員或是非黨員，恐怕都很難想像到40年後的現在。而這些驚人的變化其基礎是中國共產黨識變、應變，有所變有所不變的精確把握。（作者為銘傳大學兩岸研究中心主任、兼任教授）