神基(3005)日前宣布旗下全資子公司Hot Link Technology Ltd.擬處分Pacific Metal Developments Ltd.(PMD)股權，將進帳1.01億美元，獲利9千萬美元，約逾台幣25億元，挹注神基每股盈餘逾4元，最快本季入帳。外資連續3個交易日加碼神基，持股比逾3成。神基股價挑戰季線反壓。

神基在2009年併購金屬機殼廠華孚(6235)旗下車用部門，正式打入汽車供應鏈。目前平均每月出貨逾1400萬顆安全帶轉軸至全球汽車廠，市占率約5成穩居全球龍頭地位。透過安全帶轉軸銷售，也成功將神基帶入車用零件供應鏈。

神基目前的3大營收支柱包括:強固電腦、複合材料機殼和汽車零件。神基2020年合併營收達278.38億元，年增3.3%；營業利益31.16億元，年增4.7%；稅後純益為25.77億元，年增21%；每股稅後純益（EPS）4.4元，創歷史新高。董事會決議擬配發每股現金股利3.6元。

神基今年前5月營收為126.4億元，年增17%，受惠強固型電腦出貨提升，加上遠距商機續旺，綜合機構件業績持強，法人看好神基本季業績將首度站上80億元大關，一舉刷新歷史紀錄。