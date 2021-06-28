國際廢鋼價格整理，澳洲鐵礦砂價格小漲，原料價格居高不下，加上各鋼廠接單暢旺，豐興(2015)本周調升廢鋼每公噸300元，鋼筋上漲300元，為連續第四周維持平盤後首度調升。
回顧上周，豐興全面開平盤，盤價持續穩定，原料面的廢鋼開平盤，為連三周平盤，上周鋼筋、型鋼產品價格也為平盤，為連續第四周維持平盤。
本周隨著原料價格居高不下，市場需求穩健增溫，豐興本周調升廢鋼每公噸300元，鋼筋上漲300元。型鋼產品基價平盤。廢鋼價格調升為每公噸1萬1600元；鋼筋調漲後為每公噸2萬3000元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬7000元。
國際原料行情小幅震盪，仍相對維持高檔，日本2H廢鋼報價跌17美元至每公噸498美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌2美元為458美元，澳洲鐵礦砂由每公噸217.3美元漲至218.7美元，仍在歷史高峰。
近期國際廢鋼價格小幅震盪整理，原料價格居高不下，加上需求仍佳，豐興今日開出本周盤價，鋼筋開高盤，為本月首見再度重啟漲勢。
另外，中鋼第3季棒線開完盤之後，豐興日前開出線材盤價開高，各產品每公噸基價都上調500元，為連續3個月開高盤。
豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。