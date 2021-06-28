國際廢鋼價格整理，澳洲鐵礦砂價格小漲，原料價格居高不下，加上各鋼廠接單暢旺，豐興(2015)本周調升廢鋼每公噸300元，鋼筋上漲300元，為連續第四周維持平盤後首度調升。

回顧上周，豐興全面開平盤，盤價持續穩定，原料面的廢鋼開平盤，為連三周平盤，上周鋼筋、型鋼產品價格也為平盤，為連續第四周維持平盤。

本周隨著原料價格居高不下，市場需求穩健增溫，豐興本周調升廢鋼每公噸300元，鋼筋上漲300元。型鋼產品基價平盤。廢鋼價格調升為每公噸1萬1600元；鋼筋調漲後為每公噸2萬3000元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬7000元。

國際原料行情小幅震盪，仍相對維持高檔，日本2H廢鋼報價跌17美元至每公噸498美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌2美元為458美元，澳洲鐵礦砂由每公噸217.3美元漲至218.7美元，仍在歷史高峰。

近期國際廢鋼價格小幅震盪整理，原料價格居高不下，加上需求仍佳，豐興今日開出本周盤價，鋼筋開高盤，為本月首見再度重啟漲勢。

另外，中鋼第3季棒線開完盤之後，豐興日前開出線材盤價開高，各產品每公噸基價都上調500元，為連續3個月開高盤。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。