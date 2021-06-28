致伸(4915)股價近期轉強，今早挑戰半年線反壓。致伸在2017年切入特斯拉供應鏈，去年放量出貨，今年來自汽車ADAS感測相機模組在特斯拉高成長動能激勵下，有望翻倍成長。

致伸首季營收171.6億元，年增27%，創第一季歷史新高，毛利率為12.5%，營業淨利率為3.5%，呈現雙率雙升，稅前淨利年成長139%，營業淨利為5.92億元，每股盈餘為1.13元，創第一季歷史新高。首季權益報酬率為3.2%，負債占資產比率為69.7%。今年泰國廠占整體營收比達10~15%，中長期占比為25%。

展望第二季，因產品組合優化，加上新案開出，本季毛利率及營益率將優於前一季，預期本季獲利較上季及去年同期成長。今年受惠於產品結構優化，加上毛利率及營益率改善，整體獲利成長動能將優於營收表現。

致伸近年事業體擴大至車用、IOT、智慧家庭及安控、雲端等，產品也從去年開始放量出貨，今年新事業營收比重有望從個位數攀升至1成以上，目前訂單能見度佳，致伸的生產基地包括昆山廠、東莞廠、重慶廠及泰國等，而子公司迪芬尼(Tymphany)捷克也有工廠。