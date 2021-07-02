台股多頭氣焰不滅，下半年有望挑戰「萬九」！群益金融集團2日舉辦「2021年下半年投資展望線上說明會」，團隊預估今年下半年加權指數有望上看19000點，行情震盪幅度擴大，季線是長線多頭行情重要支撐。

回顧今年上半年，受疫情影響，全球供應鏈大亂，加上消費產品、高速運算、5G、和汽車等需求帶動，故「價漲量增」成就半導體業者獲利爆發，雖目前供不應求的情形已略為舒緩，惟在全球半導體存貨仍偏低的狀況下，群益投顧預期，下半年台灣半導體業者仍將持續受惠缺貨潮。

展望今年下半年台股類股走勢，群益投顧點出「五大電子、六大傳產」族群，電子包括半導體、先進封裝技術、5G建設、5G手機零組件、Mini LED；傳產部分，則在各國疫苗持續施打下，營運可望持續回溫，包括生技、貨櫃、航空、鋼鐵、運動休閒級金融，後市展望佳。

群益投顧團隊點出，目前影響市場多空將有「六大變數」，包括全球科技股修正壓力、美國聯準會（Fed）鋪陳寬鬆貨幣政策轉向、亞洲經濟成長力趨緩、台灣疫情與疫苗變數、全球供應鏈庫存調整，及上半年強勢的台幣可能回歸修正。