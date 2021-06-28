小編今天(28日)精選5件不可不知的國內外財經大事。台股上周加權指數震盪攻堅收高在17502點，周K線拉出連六紅，6月30日當日收年、半年、季、月線，連同日線，有機會拚五線都收紅，本周有望挑戰前高17709點，蘋果概念、航運及歐美解封概念股最有漲相。

【1】季底作帳倒數 台股大進擊

台股季底作帳倒數計時，加權指數創下本土疫情爆發後反彈新高，6月底拚五線（年、半年、季、月及日線）收紅。法人指出，美標普指數創高、季底作帳、美台超級財報周及股東會大戲登場等四大利多匯集，本周指數有望挑戰前高17709點、上看萬八，蘋果概念、航運及歐美解封概念股最有漲相。

【2】3600億航母級捷運案 7月闖關

三級警戒延長2周，交通部亟待審查的開發案堆積如山，高層透露將雙管齊下，透過書面審查、視訊會議盡快開審。排隊案件中，又以台北、台中、高雄三大「航母級捷運興建案」備受矚目，工程經費上看3600億，拚7月闖關。

【3】30日登場 台美TIFA 首納供應鏈議題

暌違近五年的台美TIFA會談30日登場，據了解，會談將首度納入供應鏈合作議題，希望透過台美合作強化半導體等供應鏈的韌性，避免受到來自地緣政治、疫情、駭客攻擊等的衝擊造成斷鏈，以確保安全、可靠的供應鏈。同時，將進一步深化台美經貿關係，我將正式向美方提出洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）。

【4】聯亞疫苗二期解盲 過關 預計6月底申請EUA

聯亞生技集團27日公布研發的新冠疫苗UB-612二期臨床期中分析報告，數據顯示有良好安全性、耐受性，而在免疫原性反應方面，不同組別血清陽轉落在88.57～95.65％，中和抗體效價為102.3。聯亞表示，該結果符合預期，預計6月底前向食藥署申請緊急使用授權（EUA），而完整的解盲時間為今年11月中下旬。

【5】棒打通膨 大陸發改委：七月煤價會跌很大

大陸政府為平抑大宗商品價格頻頻出手，繼鐵礦砂之後，官方近日將矛頭轉向煤炭。針對上半年大漲的煤炭價格，大陸國家發改委指出，隨夏季水力發電、太陽能發電增長，以及煤炭產量和進口量增加，煤炭供需失衡問題將緩解，預計7月煤價將下跌，且「跌幅較大」。