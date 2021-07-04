航運族群今年表現亮眼，迄今股價仍不見盡頭般的一直上漲，但有網友認為有漲就有跌，若跌了後資金可能會流向哪裡？貼文一出後，引來1名內行網友回文，開頭即斷言「航運不可能暴跌只會緩跌」，因為主力會先慢慢出貨製造盤整錯覺，稍微拉一下再騙你進場，最後只剩散戶還在領股利了；底下留言看了直呼，「跟台積電679很像」。

1名網友見近期航運股漲勢驚人，在社群平台PTT上發文，表示綜觀歷史經驗，有漲一定會有跌，航運股漲翻天，也會有跌的一天，那資金可能會流向哪幾支股票，未來也可以超前部署一下。

隨著貼文曝光不到30分的時間，有內行網友回文表示，航運根本不可能暴跌，就算到了目標價只會緩跌，若是目標價一到一次出，主力直接少賺很多肉，緩跌慢慢出貨讓你以為盤整，偶爾拉一下騙你進場，接著繼續倒，股價就會漸漸離高點越來越遠，「最後倒光了，只剩散戶在裡面領股利而已，但股價不太動了」。

許多網友看了紛紛回應，「是不是要突破600的那支」、「看到一半就覺得你在說gg」、「就是GG ，跌完後再也回不去了」、「你是不是在酸679」、「跟台積電679很像」、「你知道的太多了，就是台GG」、「偷嘴600台GG」。

值得一提的是，遠東至歐美航線運價再度創下新高，遠東至美東40呎櫃（FEU）運價飆破9200美元，達9254美元創歷史新高；歐洲航線則為每20呎櫃（TEU）較上周漲307美元，為每20呎櫃（TEU）運價為6786美元；地中海航線則為每TEU6655美元，較上周上漲141美元，隨著運價創新高，市場看好貨櫃三雄營收獲利有望在創高。