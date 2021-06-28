多國港口擁堵加上運輸需求旺季來臨，SCFI指數3785.4點，續創歷史新高，貨櫃三雄再度吹起多頭號角，萬海(2615)率先漲停，成為第一家300元的航運股，長榮(2603)、陽明(2609)也隨後跟進亮燈，三檔再創史上新高。

本周進入7月，傳統第3季為貨櫃需求旺季，而多國港口擁堵致使市場運力周轉率下滑，上周股公布的SCFI指數來到3785.4點，其中，美東線運價來到8944美元/FEU，比前一周增幅0.34％，再創新高，美西線運價4716美元/FEU，與前一周持平，歐洲線運價6479美元/TEU，比前一周上漲1.36％，亦再創新高。

儘管鹽田港已於近期恢復正常運作，但船期延誤仍然持續，歐洲鹿特丹港口碼頭擁堵也同樣影響港口操作效率，以目前港口狀況及運價走勢來看，運價愈小不易情況未變，歐洲線運價大幅攀升、美洲線運價處於高檔下，法人估計在遠洋線運價水準漲勢優於預期下，調升貨櫃三雄第3季獲利，單季都可望挑戰一個資本額。