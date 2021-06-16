亞馬遜公司創辦人貝佐斯前妻史考特今天在部落格宣布，她與再婚夫婿朱特（Dan Jewett）已捐款27.4億美元（約新台幣755億元）給286個組織，這是她不到1年內第3度捐款。

「紐約時報」報導，史考特（MacKenzie Scott）與貝佐斯（Jeff Bezos）結縭25年後，於2019年離異，當時史考特拿到的4%亞馬遜（Amazon）股票現值約360億美元。儘管史考特在與貝佐斯離婚後捐出大筆款項，但拜亞馬遜股價飆漲之賜，她的財富仍不斷增加，根據富比世（Forbes）最近估算，淨值約600億美元。

史考特今天的部落格文章未一一列出捐給各機構的款項，但有詳列獲贈機構名稱，其中包括阿波羅劇院（Apollo Theatre）等知名藝術團體、加州大學（University of California）多個學院以及德克薩斯州大學（University of Texas）系統等高等教育組織、Race Forward and Borealis Philanthropy等重視種族正義的機構，以及女性賦權與打擊家暴機構等等。

史考特2019年承諾會捐到「保險箱空無一物」為止，但當時大家都不把她的話當真。

2020年時機歹歹時，史考特7月捐出17億美元，12月又捐42億美元，前後對500個機構捐出近60億美元，但因股市飆漲加上她的亞馬遜持股頗豐，2020年年底她的資產還比年初多。

今天她宣布捐出的款項不及她在去年12月捐款抗疫的金額，但和美國一些最大型機構年度捐款相比，已算是非常高額。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100616