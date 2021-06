亞馬遜公司創辦人貝佐斯前妻史考特今天在部落格宣布,她與再婚夫婿朱特(Dan Jewett)已捐款27.4億美元(約新台幣755億元)給286個組織,這是她不到1年內第3度捐款。

「紐約時報」報導,史考特(MacKenzie Scott)與貝佐斯(Jeff Bezos)結縭25年後,於2019年離異,當時史考特拿到的4%亞馬遜(Amazon)股票現值約360億美元。儘管史考特在與貝佐斯離婚後捐出大筆款項,但拜亞馬遜股價飆漲之賜,她的財富仍不斷增加,根據富比世(Forbes)最近估算,淨值約600億美元。

史考特今天的部落格文章未一一列出捐給各機構的款項,但有詳列獲贈機構名稱,其中包括阿波羅劇院(Apollo Theatre)等知名藝術團體、加州大學(University of California)多個學院以及德克薩斯州大學(University of Texas)系統等高等教育組織、Race Forward and Borealis Philanthropy等重視種族正義的機構,以及女性賦權與打擊家暴機構等等。

史考特2019年承諾會捐到「保險箱空無一物」為止,但當時大家都不把她的話當真。

2020年時機歹歹時,史考特7月捐出17億美元,12月又捐42億美元,前後對500個機構捐出近60億美元,但因股市飆漲加上她的亞馬遜持股頗豐,2020年年底她的資產還比年初多。

今天她宣布捐出的款項不及她在去年12月捐款抗疫的金額,但和美國一些最大型機構年度捐款相比,已算是非常高額。(譯者:鄭詩韻/核稿:蔡佳敏)1100616