該長照機構今表示，13日就通知衛生局來做全面PCR，16日才派新光醫院來做，結果開價1個人要6千，院長沒那麼多錢，最後院長答應分期付款，才願意做PCR，又拖了2、3天。（摘自Google Map）

北市士林區某長照機構爆發群聚感染，北市府第一時間稱該機構沒有通報確診，卻遭院方打臉早已通報，是衛生局延誤介入，該長照機構今表示，13日就通知衛生局來做全面PCR，16日才派新光醫院來做，結果開價1個人要6千，院長沒那麼多錢，最後院長答應分期付款，才願意做PCR，又拖了2、3天。

該長照機構指出，我們很委屈又很無助，政府不應該污衊我們，真的很無辜，政府這樣講家屬都來怪我們；機構無奈指出，我們的消息沒有比較快，都沒有收到確診名單，衛生局都是突然發LINE說這個人要送哪，機構完全不清楚。

該機構爆料指出，有幾個洗腎的病患防疫旅館無法收治，衛生局竟要我們自己想辦法，衛生局要求入住防疫旅館，一定要有一名家屬陪同入住，但洗腎的人家屬，將長者送來，一定有難處，衛生局竟要我們自己處理。

此外，該機構說，衛生局把一個健康的家屬送進防疫旅館陪住，卻沒有給任何防護裝備，其中，有位住民的兒子就是因為這樣確診，更過分的是，衛生局竟要求我們工作人員和住民住在一起，也不給隔離衣，工作人員不會照顧長者，安排住在一起有什麼用。

該機構指出，安排撤出時，衛生局要求一定要一人搭一部防疫計程車，但入住卻是安排健康家屬和住民住在一起，這樣到底有什麼意義？和現場衛生局人員反應，他竟然說，「一切都是我安排的」。

該機構表示，救護車來載病患，都是穿兔寶寶裝，但卻要我們的外勞，把長者帶下來抱上車，不願進到院內，我們也覺得很莫名其妙，整個救治過程也拖了很多時間。