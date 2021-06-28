傳染力極強的Delta印度變種病毒株入侵屏東，與屏東僅一線之隔的高雄市不敢掉以輕心，繼高雄市長陳其邁26日宣布「枋山專案」之後，連續2日加強專案規定，高雄市長陳其邁28日宣布，即日起有收到屏東縣政府衛生局簡訊通知「有枋寮醫院或枋山鄉活動史」的民眾，應安排採檢。

高屏活動往來密切，高雄為了防堵病毒擴散，除了先前公布的「枋山專案」防疫措施，陳其邁先在27日新增與確診個案接觸者有相關接觸的人，都應通報1922安排採檢，並落實自主健康管理，以及6月6日以後，曾有屏東枋山鄉活動史、接觸史的民眾一律都得快篩的規定，28日高市府再宣布，只要有收到屏縣府衛生局發出的「枋寮醫院或枋山鄉活動史民眾」簡訊，都應聯繫相關衛生單位安排採檢。

高市府衛生局指出，高雄市26日推出「枋山專案」後，要求安排篩檢的民眾相當踴躍，包含貨運、市府及所屬學校機關、農會及市場、客運業者等，截至目前已經有457人接受採檢，其中382人PCR採檢陰性，75人仍在等待採檢結果出爐，而有枋山旅遊史的一般民眾，無論是快篩或PCR採檢皆無異常。