台灣疫情持續蔓延，印度Delta變異株日前確認入侵台灣，人心惶惶。曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如重回第一線抗疫，面對民眾哭訴害怕篩檢，她暖心安慰，並呼籲大家，在後疫情時代，我們必須學會如何和病毒相處。

蔡壁如昨（27）日在臉書分享，表示有不少民眾對於「篩檢」心存恐慌，日前就有一位來自環南市場的大姊邊哭邊說很怕篩檢，如果陽性的話，她就不能工作了，沒了工作，家人怎麼辦？可是如果不篩檢、沒打疫苗，市場又不讓她進去做生意。

蔡壁如告訴那位大姊，早一點做完篩檢，確定結果，如果是陽性就去治療，早發現早治療，也可以早一點回到工作崗位；如果是陰性，那就太棒了，可以安心的工作，家人也可以放心，對方這才乖乖的接受篩檢。

另有一位懷孕初期、七天前才剛打完莫德納疫苗的孕婦，因出現發燒現象前往篩檢，結果PCR陽性，蔡壁如說，這名孕婦很緊張，一直喃喃自語「怎麼辦、怎麼辦…」，在負壓隔離室一直啜泣，擔心寶寶、擔心家人，除連繫家人來篩檢之外，真不知如何安慰她。「面對未知的病毒，我變得渺小」，蔡壁如表示，只能告訴她：先住院觀察，相信台灣的醫療專業，希望能安住她的心。

蔡壁如鼓勵大家，此刻不是害怕的時候，更不要害怕篩檢出來的結果，因為面對敵人（疫情），只有知己自彼、才能百戰百勝，絕對不能採取「少篩檢、少確診」的鴕鳥式防疫。

此外，假日一早，蔡壁如到和平醫院急診篩檢站上班時，聽到學妹分享：「到昨天小夜班結束為止，所有前來篩檢的人『全數陰性』！」她形容，「這是漂亮的陰性！」是很多市民共同努力的成果，因此要謝謝大家，抗疫是不分你我、不分顏色、不分職業貴賤，一起做的事，因為敵人只有一個。