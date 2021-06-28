北農、環南大規模PCR篩檢計畫。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲下令5大批發市場人員全部施打疫苗，預計30日可完成，由於抗體形成還需10至14天，市府也向中央求援，將在7月1、2日讓1萬3590名市場員工再做1次PCR檢測。

台北市長柯文哲今主持防疫記者會指出，台北市的疫情扣掉萬華地區的批發市場感染情況，按清零計畫一直清下去，很有信心可以處理掉。

柯文哲表示，北農、環南市場總計造冊1萬3590名員工，30日前全部會完成疫苗接種，一開始用暴力性處理方法，被外界質疑，但最近屏東遭印度變種病毒入侵的方法跟他一樣，大家邏輯都差不多，科學就是科學。

他說，市場人員從上周開始施打疫苗，30日前5大批發市場員工全部打疫苗，不過還要2周才能發揮初步保護作用，對於原始病毒保護作用還不錯，但一旦遇到印度變種，必須打2劑才比較有效，第一輪打完後，隨疫苗的到貨量，再規畫第2輪，讓危險地區優先打。

柯文哲強調，打完疫苗後要10至14天才出現抗體，在這段時間內，在7月1日、2日將執行大規模PCR，分為萬大市場、濱江市場及環南市場，讓全部1萬3590名員工再做1次PCR，找北榮、聯醫和亞東醫院合作幫忙。

他還提到，疫苗打下去、大規模PCR做1次，慢慢要建立E化市場管理，因為可能有人不是在台北施打疫苗，所以必須介接健保資料庫，才有辦法建立台北市批發市場「E化護照」，另外為了處理批發市場，疫苗多用掉1萬3000劑，將請中央再補給北市。