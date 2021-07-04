北市好心肝診所爆黑箱疫苗之亂，衛生局長黃世傑自爆「被請假」，遭北市副市長黃珊珊反指基層因局長在「不敢講話」，衛生局3日進行人事異動，將疾管科長余燦華、蔡姓專員、吳姓股長調離原職，對此，無黨籍台北市議員林穎孟點出，北市府好心肝事件完美卸責5大SOP，痛批台北市長柯文哲把疏失推給基層。

林穎孟昨（3日）在臉書發文開頭就點破，柯文哲的好心肝事件完美卸責5大SOP：涉案高層不用查、報告要分AB版、衛生局長黃世傑被請假、基層余文被調職、所以到底誰是BEN。

首先，林穎孟指出，黃世傑在議會接受質詢時說真話，指出是因副市長黃珊珊而「被請假」，至今仍無法銷假；其次，余燦華在議會接受質詢時講真話，點頭表示「市長決定疫調不公布」、說明「市長自行宣布找王必勝醫師救北農，實情是公文根本沒發，還要開會討論」；然後，股長和專員成被市長甩鍋的第一線基層公務員。

林穎孟直言，四則是，政風處的報告沒有寫到「好心肝和股長」的中間人，整份報告須經市長、副市長蓋章，市長決行；最後，政風處長在議會接受質詢時並表示，若要重啟調查黃珊珊，需要市長裁示，但黃珊珊是否也需要接受政風處調查？市長不說。

「沒有市長裁示，市長及副市長能接受政風調查嗎？政風敢自己調查嗎？」林穎孟稱，在質詢時，她感受黃世傑和余燦華是不太會說官話的人，也因此議員能較為了解事情的原貌，且柯文哲過去以敢講真話主打個人特色，然而現在，市府裡說真話的人，不是「被請假」、就是「被調職」。

林穎孟痛批，柯文哲把好心肝事件的疏失推給基層，甩鍋余文等事情尚未釐清，基層就先被調職，講真話的人被消失，恐怕真相從此跟著被封印，市府高層成功卸責、安全下莊。

對於衛生局的人事異動，北市府發言人陳智菡表示，疾管科業務繁重，基層同仁承受龐大壓力，又有檢調約談調查，因此適時輪調讓科長、專員、股長稍微得以放鬆，讓市府不因外力造成防疫上的影響。