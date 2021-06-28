屏東Delta印度變異株群聚及相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

屏東爆發Delta變異株群聚事件，中央流行疫情指揮中心表示，與秘魯返台祖孫同班機的38位接觸者，其中34人的PCR檢驗結果為陰性、3人檢驗中、1人已出境。而枋寮確診老農（案14734）的基因定序結果，預計將在2天後（6/30）出爐。

陳時中表示，確定群聚仍確定在「10+2」，目前共有178人列為居家隔離，與秘魯返台祖孫同班機的38位接觸者，其中34人的PCR檢驗結果為陰性、3人檢驗中、1人已出境。

陳時中表示，屏東社區篩檢站，今（28日）再增加枋寮篩檢站，居民都很配合，昨天篩了587位，結果都陰性，4天下來共篩檢1500人，結果都是陰性。

至於枋寮確診70多歲男性（案14734），陳時中表示，整體調查追蹤中，目前已經送驗個案的檢體做基因定序，預計要2天後結果才會出來，希望可以藉由基因定序釐清與群聚的關係。

枋寮確診個案調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）

陳時中解釋，個案6/24因外傷醫院門診就醫，6/26入院前PCR檢驗結果為陽性，於6/27確診；此外，往前追溯感染期及相關接觸者，6/20有兩位親戚從台北南下探視，因此指揮中心將2人列為密切接觸者，但2人的檢驗結果都是陰性。

枋寮醫院防治作為部分，6月28日起暫停門診及急診，並進行環境清消；醫院相關工作人員進行探檢，67人PCR採檢結果皆為陰性；匡列相關門診就醫及陪病家屬名冊，交由衛生單位追蹤及採檢，該個案接觸者274人，目前均列居家隔離並安排入住集中檢疫所。

屏東社區篩檢站4天下來共篩檢1500人，結果都是陰性。（圖／指揮中心提供）

針對印度Delta變種株破防，雖然雙北的接觸者PCR採檢為陰性，但考量病毒潛伏期，指揮中心是否有擴大居家隔離和監測的作為？對此，陳時中說，雙北案例是否會擴大疫情，可以很確定說「不會」，因為現在是陰性，也就不會有傳染力。

陳時中也說，這2人未來是否會確診沒有人知道，但以時序來看可能性相對較低，目前已經在居家隔離中，與社區不會有接觸，這也是為何要及時找出接觸者並隔離的原因。

與秘魯返台祖孫同班機的38人，是否包括旅客及機組員？匡列對象仍以前後2排為主？指揮中心發言人莊人祥說明，祖孫兩人自6/6從國外轉機返台，6/11發病，當初沒有匡列採檢是因為在可傳染期之外，但因為驗出Delta變種病毒，所以才加做PCR採檢屏除陽性的機。

指揮中心也澄清，屏東當地確診的白牌車司機，並不是北部的防疫計程車司機，許多媒體在這件事上有搞混。